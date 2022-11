Coppi e Bartali 2023, la tradizione non si cambia: si parte da Riccione

Sport

Riccione

| 15:51 - 25 Novembre 2022

Inizia a prendere forma l’edizione 2023 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si correrà dal 21 al 25 Marzo.



Lo staff tecnico del Gruppo Sportivo Emilia proprio in questi giorni è al lavoro per definire i dettagli delle cinque tappe in programma che il prossimo anno presenteranno anche alcune novità. A rimanere fedele alla tradizione sarà la partenza che vedrà ancora una volta la città di Riccione ospitare tutte le operazioni preliminari del giorno precedente e la prima tappa che partirà e si concluderà proprio nella cittadina romagnola che ospiterà anche la partenza della seconda frazione, mercoledì 22 marzo, con arrivo a Longiano.



“Da sempre con la città di Riccione – ha spiegato Adriano Amici – abbiamo un rapporto molto stretto e per il Gruppo Sportivo Emilia tutto questo ha un significato molto particolare; la Settimana Internazionale di Coppi e Bartali è cresciuta e diventata grande proprio in questa località che tanto ha dato alle nostre manifestazioni. Vorrei ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale di Riccione che si è dimostrata fin da subito disponibile ad accoglierci in quelle che saranno giornate all’insegna del grande ciclismo.”