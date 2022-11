Calcio Eccellenza: Pietracuta torna alla vittoria dopo quattro partite, Valsanterno ko (0-1)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:48 - 27 Novembre 2022

Gianni Fratti.



Valsanterno - Pietracuta 0-1



VALSANTERNO: Sammarchi, Borini, Ragazzini F., Pasotti, Franceschelli, Zaganelli, Cassani, Valentini, Tumolo, Montebugnoli, Simone. A disp. Tonini, Betti, Capasso, Sini, Ragazzini T., Gurioli, Suzzi, Cornacchia, Tonini. All. Biagi.

PIETRACUTA: Amici, Faeti, Giannini, Tosi, Lessi, Masini, Contadini (30' st Zannoni), Fabbri Fr., Fratti, Louati (15' st Bellavista), Fabbri Fil. A disp. Leardini, Galli, Giacobbi, Evaristi, Pavani, Cobo, Tomassini. All. Fregnani.



ARBITRO: Comito di Messina

RETI: 45' st Fratti rig.

AMMONITI: Contadini, Faeti, Tosi.



VALSANTERNO Il Pietracuta, dopo 4 partite senza vittorie torna a sorridere, superando il Valsanterno. Partita giocata con decisione dai ragazzi di Fregnani su un campo allentato e contro una squadra locale molto fisica. Decide l'incontro un rigore trasformato da Fratti al 90': è proprio l'attaccante a guadagnarsi il penalty decisivo. In precedenza i rossoblu avevano colpito un palo con Filippo Fabbri, servito da un cross di Fratti dalla destra, e sfiorato il gol in mischia, con un salvataggio decisivo sulla linea. Da segnalare anche un grande intervento di Amici a dieci minuti dal termine su una conclusione da fuori, al termine di una ripartenza.