Calcio Eccellenza: Cattolica, resa onorevole con il Sanpaimola (1-2)

Sport

Cattolica

| 17:48 - 27 Novembre 2022



Cattolica - Sanpaimola 1-2



CATTOLICA: Del Prete, Niang (31' st Zampino), Pellegrini (42' pt Esposito), Lo Bianco (39' st Inzerillo), Zaghini, Ariyo, Togni, Palumbo (17' st Monetto), D'Andrade, Cuomo, Gambino (44' st Avallone). A disp. Borrello, Pivi, Casciaro, Bruni. All. Zanini.

SANPAIMOLA: Lofiego, Landini, Cerasuolo, Sabbioni, Derjai, Mazza (28' st Succi), Scala, Alessandrini M. (14’ st Carbone), Bonavita (39' st Graci), El Bouhali (45' st Fiengo), Alessandrini S. (37' st Turrini). A disp. Baldani, Ozuni, Viola, Colino. All. Orecchia.

ARBITRO: Fundarotto di Ferrara.

RETI: 4' pt Alessandrini S., 25' st Scala, 47' st Monetto.

AMMONITI: Togni, Derjai, Mazza, Ariyo.



CATTOLICA Sconfitta casaliga per i ragazzi di Zanini, superati 2-1 dal Sanpaimola. La partita si sblocca in avvio: cross dalla destra per Simone Alessandrini, il tiro sporcato da Niang supera Del Prete. A inizio ripresa il Cattolica, in campo con una formazione imbottita di giovani, reclama un rigore, poi al 70' Scala risolve un batti e ribatti, raddoppiando. Nel recupero Monetto accorcia con una conclusione che non dà scampo a Lofiego. Ultimo assalto, sull'ultimo calcio d'angolo c'è anche il portiere Del Prete, ma è l'altro difensore Lofiego a salire al proscenio salvando il risultato.