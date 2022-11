Calcio Eccellenza: portieri decisivi, Tropical Coriano e Comacchiese a reti inviolate

Sport

Coriano

| 17:48 - 27 Novembre 2022



Tropical Coriano - Comacchiese 0-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Bartolucci, Ceccarelli, Vagnarelli (22' st Tamagnini), Deluigi, Anastasi, Mularoni, Enchisi, Scarponi, Sapucci (9' st Tomassini), Marmo (1' st Bartoli). A disp. Catenacci, Donati, Guidi, Perazzini, Canneto. All. Bucci.

COMACCHIESE: Cottignoli, Fantinuoli, Biolcati (22'st Albonetti), Schiavon, Alberi, Sorrentino, Tomasi, Angelini, Tedeschi (33' st Folegatti), Tedeschi, Neffati, Centonze K.

A disp. Farinelli, Grassi, Minieri, Carli, Centonze M., Cavalieri, Fantini. All. Cavallari.



ARBITRO: Jusufoski di Mestre.

AMMONITI: Enchisi, Bartoli, Alberi, Angelini.



Le principali azioni della gara



PRIMO TEMPO

9' Tedeschi si gira bene in area e calcia di mancino, Bianchini è bravo ed attento e respinge il tiro con una parata d'istinto.

41' Ancora Tedeschi fa valere il fisico in area, si sposta la sfera sul mancino e calcia, sul più bello Deluigi con un intervento prodigioso gli respinge il tiro in corner.



SECONDO TEMPO

11' Errore in disimpegno di Vagnarelli a metà campo: il centrocampista di casa perde palla, K. Centonze la raccoglie e si invola verso Bianchini ma il suo tiro è debole e centrale.

13' Clamorosa occasione da rete per i padroni di casa: Ceccarelli sulla sx prende palla, arriva al limite, si accentra e di destro fa partire un tiro di collo pieno diretto nell'incrocio, con un volo magistrale Cottignoli tocca la palla con la punta dei guanti salvando i suoi.

27' Sorrentino colpisce la traversa piena da calcio da fermo, sul secondo palo con Bianchini battuto, poi Deluigi salva di testa sulla riga la seconda conclusione degli ospiti.

29' Scarponi assiste il taglio di Mularoni dentro il vertice sinistro dell'area, cross rasoterra in mezzo, palla al neo entrato Tamagnini che calcia alle stelle di mancino dal dischetto del penalty.