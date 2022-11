Calcio Promozione: azione alla 'Mai dire gol', Due Emme beffa la Stella (1-2)

Sport

Rimini

| 17:20 - 27 Novembre 2022



Stella - Due Emme 1-2



STELLA: Gentili, Fabbri, Bonucci, Baffoni (41' st Piastra), Garcia Rufer, Guidomei, Cicchetti, Marconi R. (30' st Palladino), Pompili (26' st Rossi), Raschi, Medi. A disp. Bascucci, Zavaglia, Marconi S., Torri, Tommasini, Piastra. All. Boldrini.

DUE EMME: Cappelli, Corbara, Bucci (19' st Mingozzi), Giordani (15' st Santantonio), Mambelli, Yabre, Altieri, Giacobbi, Averardi (15' st Ndiaye), Montesi, Pasini (33' st Montesi M.). A disp. Tani, Satanassi, Mazzoli, Canali, Mordenti. All. Rossi A.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 2' st Pasini, 5' st Raschi, 43' st Ndiaye.

AMMONITI: Baffoni, Ndiaye.



RIMINI Rocambolesca sconfitta per la Stella in casa con la Due Emme. A inizio ripresa Pasini risolve di testa una mischia, ma i gialloblu trovano l'immediato pari con una veloce ripartenza che porta al tiro da centro area Raschi: conclusione secca che non dà scampo al portiere Cappelli. All'88' il gol partita: Gentili rinvia al volo colpendo Averardi, il portiere nel tentativo di recuperare la sfera scivola, spalancando la porta a Ndiaye che non sbaglia.