Calcio Promozione: Verucchio, punti salvezza con i gol di Indelicato e Berluti

| 17:47 - 27 Novembre 2022

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Cervia 2-1



VERUCCHIO: Niederwieser, Celli, Genghini A., Genghini L., Renzi, Colonna (15' st Girometti), Sancisi, Sebastiani (33' st Ribezzi), Berluti, Indelicato (20' st Michilli), Bullini (25' st Amati). A disp. Starna, Farotti, Fabbri P., Muccioli, Sacco Si. All. Guerra.

CERVIA: Braggion, Fusaroli, Merloni, Di Gilio (30' st Eko Denzen) Krastev, Godoli (15' st Meoni), Ambrosini (13' st Asturi), Ferrani, Baiardi, Candoli (1' st Mancini), Zattini (1' st Acquafredda). A disp. Moretti, Brando, Valasutean, Calandra. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 16' pt Indelicato, 4' st Berluti, 35' st Fusaroli.

AMMONITI: Genghini A., Sancisi, Ribezzi, Celli, Niederwieser, Merloni, Fusaroli, Di Gilio.

ESPULSI: Colonna (dalla panchina).



VILLA VERUCCHIO Partono forte i locali, al 15' Indelicato colpisce il palo su punizione. Un minuto dopo Indelicato, servito da un filtrante di Luca Genghini, supera Braggion. Ancora lo scatenato Indelicato al 25', si salva in angolo Braggion. A inizio ripresa discesa di Celli sulla destra e cross per l'incornata vincente di Braggion. Reagisce il Cervia alla mezz'ora con un tiro di Ferrani che Niederwieser devia in calcio d'angolo. All'80' Fusaroli accorcia in mischia. Nel finale è il Verucchio a sfiorare il gol con un tiro di Ribezzi a lato di poco e al 92' con Amati, che servito da Berluti tira a portiere battuto, trovando la respinta di un difensore sulla linea.