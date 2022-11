Calcio Promozione: Sant'Ermete indigesto per il Novafeltria, ko in casa (1-3)

Sport

Novafeltria

| 17:27 - 27 Novembre 2022

Un undici del Novafeltria.



Novafeltria - S.Ermete 1-3



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Crociani (1' st Toromani), Foschi (25' st Pasolini), Cappello, Castellani, Baldinini, Collini, Radici (1' st Vivo), Menicucci (21' st Giorgini). A disp. Cappella, Ceccaroni, Bindi, Amadei, Rinaldi. All. Giorgi.

SANT'ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi, Braschi, Zammarchi, Mazzavillani, Ravaglia (10' pt Bento Da Silva), Pitaro, Pasolini, Fuchi (1' st Ponticelli), Brighi T. (44' st Severi)

A disp. Caprili, Antonelli, Marcaccio, Brighi A. All. Mancini.



ARBITRO: Pecoro di Cesena

RETI: 2' pt Pasolini, 17' pt Fuchi, 28' pt Pasolini, 47' pt Radici.

AMMONITI: Mazzavillani, Fuchi, Ponticelli, Cappello.



SECCHIANO Seconda vittoria consecutiva e settimo risultato utile consecutivo per un Sant'Ermete in salute, che espugna il Comunale Urbini-Casali con merito. La squadra del presidente Martino si conferma "bestia nera" del Novafeltria, tra le cui fila ha esordito dal primo minuto l'under Menicucci, prima assoluta invece per il subentrante Giorgini, entrambi classe 2006. Le reti arrivano tutte nel primo tempo: al 2' Thomas Brighi salta Pavani in velocità e serve al centro Pasolini, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a beffare l'incolpevole Golinucci in uscita. Al 17', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva fuori area a Fuchi, che calcia infilando l'angolo basso. Al 28' bomber Pasolini chiude la partita con un guizzo da predatore dell'area di rigore: l'attaccante infila di testa sfruttando un calcio di punzione, Golinucci si allunga ma non arriva sul pallone. Nel recupero del primo tempo Radici firma il 3-1: Baldinini ruba palla a Zammarchi e serve il giovane attaccante, bravo a stoppare, a girarsi e a infilare di potenza sotto la traversa.