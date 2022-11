Sosta bus salata, turisti scaricati in strada. Striscia irrompe all'Aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:12 - 25 Novembre 2022

Dalla puntata di Striscia la Notizia del 24 novembre.

L'Aeroporto di Rimini sotto i riflettori di Striscia La Notizia. Nella puntata di giovedì 24 novembre della popolare trasmissione televisiva Mediaset, l'inviato Moreno Morello ha fatto luce sulla situazione, già oggetto di tante segnalazioni, che riguarda il parcheggio adiacente allo scalo. In particolare sono state evidenziate le tariffe che riguardano il servizio di sosta/scarico per i bus passeggeri: prive di cartellonistica dedicata e con prezzi da capogiro che arrivano, anche in caso di breve sosta, ad un ammontare di 100 euro. Poi il confronto con i parcheggi di altri aeroporti italiani: nessuno è tanto 'caro' quanto quello di Rimini.

Intervistato ai microfoni, Marco Lombardi, responsabile per l'aeroporto dei rapporti con il territorio, spiega: "Va sottolineato che l'aeroporto ha una gestione privatistica e, come tutti, siamo soggetti alle regole del nostro bilancio".



Come si vede anche nel servizio a causa dell'elevate tariffe succede spesso che gli autisti dei bus scaricano i turisti direttamente ai bordi della Statale 16, o in altri luoghi limitrofi dove non ci sono infrastrutture adeguate all'attraversamento pedonale e generando così situazioni di pericolo.



L’assessora alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni, intervistata anche lei a riguardo rassicura: “A breve partiranno i lavori con realizzazione di marciapiedi e rotonda”.