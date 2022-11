Riccione annuncia il proprio ritorno nell'Anci a partire dal 2023

Attualità

Riccione

| 14:43 - 25 Novembre 2022

Da sinistra i sindaci Foronchi, Piccioni, Palmieri, Parma, Angelini e Giorgetti.



La sindaca del comune di Riccione Daniela Angelini ha partecipato martedì e mercoledì scorsi alla trentanovesima assemblea nazionale dell’Anci che si è svolta a Bergamo. “La partecipazione all’Assemblea nasce dalla nostra intenzione di voler riportare Riccione in seno all’Anci – ha spiegato Daniela Angelini – Credo fondamentale ritornare a far parte di Anci per tutelare gli interessi generali del nostro comune. Ho accettato con piacere l’invito a partecipare all’Assemblea perché la ritengo una grande occasione di formazione per tutti gli amministratori italiani. Basti pensare che alla cerimonia inaugurale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, erano presenti più di 4.000 amministratori locali. Formazione, aggiornamento e interessante confronto con i colleghi sindaci sono stati anche l’occasione per affermare il ruolo istituzionale del comune di Riccione”.



Tanti i temi trattati durante la due giorni di lavori dell’assemblea che è stata dedicata in particolare al focus sulla crisi energetica, la transizione ecologica e quella digitale, la mobilità sostenibile e la responsabilità dei Sindaci nell'attuale quadro normativo.



La sindaca di Riccione ha chiarito sin dall’inizio del proprio mandato che alla città non servono affatto atteggiamenti di chiusura. “La condivisione è necessaria - conclude Angelini -: credo profondamente nel fare sistema e oggi più che mai è indispensabile. Il rientro nell’Anci è solo il primo passo in questa direzione”.