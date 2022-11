Studi montefeltrani: la Società presenta il volume dedicato al Santo protettore della diocesi

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 14:32 - 25 Novembre 2022

Teatro "A. Mariani" Sant'Agata Feltria.

La Società di studi storici per il Montefeltro presenta venerdì 2 dicembre 2022 nel Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria alle ore 16 il volume "Leone, il Santo dalmata. Storia, memoria e culto", risultato delle ricerche sul Santo protettore della diocesi San Marino-Montefeltro.

Il libro ripercorre sul piano storico e documentale l'esperienza apostolica di Leone nelle terre del Montefeltro e gli esiti culturali della predicazione del Santo.

Il testo, con la prefazione di Sua eccellenza monsignor Andrea Turazzi, vescovo della diocesi, si avvale dei contributi di più studiosi per giungere ad una più completa conoscenza del Santo, venerato da secoli nelle terre del Montefeltro: da dove proveniva; quando è vissuto; quali i codici più antichi che ne hanno tracciato la vita; come si è sviluppato il culto e come si è diffuso; cosa è rimasto oggi del Santo: monumenti, documenti, reliquie e iconografia; quando è avvenuta la traslazione del corpo di Leone nel ferrarese?

Questi alcuni temi sviluppati dal volume. Saranno presenti gli autori del libro.