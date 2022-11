Strada Marecchiese, l'entroterra attende risposte dal neo presidente della Provincia

Attualità

Rimini

| 14:28 - 25 Novembre 2022

Traffico sulla strada Marecchiese (archivio).



Dal comitato Valmarecchia Futura arrivano le congratulazioni a Jamil Sadegholvaad per la nomina a presidente della provincia di Rimini. Ma anche l'invito a non trascurare l'entroterra e a tenere alta l'attenzione sul tema delle infrastrutture che possano connettere in modo adeguato il territorio riminese alla limitrofa provincia di Forlì-Cesena, alla Repubblica di San Marino e alla Toscana.



Il comitato cita le parole di Sadegholvaad dell'aprile 2021: “Torniamo ad arricchire ogni zona del territorio di servizi e opportunità per viverci. E non andare solo a fare la scampagnata della domenica. Leggere i dati, ascoltare la gente, è il miglior modo per affrontare i problemi. Le informazioni sulla Valmarecchia parlano chiaramente di un’area spopolata di cittadini e di imprese dal referendum di annessione dei Comuni".



Per il comitato Valmarecchia Futura la soluzione principale allo spopolamento è un intervento deciso sulla strada Marecchiese. "Non è facile, lo sappiamo, ma se sarà coerente con quelle parole, ci troverà al fianco e una soluzione seria la troveremo", si legge nella nota di Valmarecchia Futura, che chiede "di togliere dal cassetto il lavoro preparato dall’Architetto Preger", che il precedente presidente di provincia Riziero Santi "ha vincolato al dibattito delle stanze dalle quali poi farlo uscire solo quando intoccabile". "Perché in quelle carte - è la preoccupazione del comitato - origliando dal buco della serratura, emerge qualcosa che va proprio nella direzione contraria".



Dal comitato parte una sollecitazione anche "ai tanti parlamentari eletti" che dovranno accelerare il percorso. L'auspicio è che parta "una stagione nuova" di fatti concreti e senza che l'azione amministrativa sia concentrata sulla costa, escludendo l'entroterra dagli interventi strategici.