Rimini, manutenzione strade e adeguamento sedi polizia locale finanziate dalla variazione di bilancio

Attualità

Rimini

| 14:06 - 25 Novembre 2022

Foto di repertorio.





Ieri sera (giovedì 24 novembre) è stato approvato dal consiglio comunale di Rimini l’ordine del giorno sui debiti fuori bilancio (20 favorevoli, 11 contrari) e le variazioni al bilancio di previsione (19 favorevoli, 11 contrari). Tra gli investimenti inseriti nella manovra, finanziati attraverso l’applicazione dell’avanzo di bilancio libero (2,2 milioni), è stato inserito il programma di manutenzione delle strade per oltre un milione di euro che interesserà in maniera diffusa il territorio, sia urbano sia extraurbano. È invece di 460mila euro l’investimento destinato all’adeguamento delle sedi e dei distaccamenti della polizia locale: sono previsti interventi che interesseranno le sedi di via della Gazzella e la sala radio e il potenziamento dei presidi di via Euterpe, Viserba, Gaiofana.



Tra gli interventi inseriti nella manovra anche l’ampliamento del Centro Anziani a Miramare (200mila euro), la fornitura di attrezzature e arredi per il completamento del percorso del Trecento riminese e la riqualificazione dell’area portuale (100mila euro). Previste nella manovra anche le opere di completamento dell’avamporto (830mila euro) e di riqualificazione dell’area portuale (682mila euro), cofinanziate per l’annualità 2023 dai contributi regionali complessivamente per oltre un milione.