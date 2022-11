Rimini, via libera al protocollo Zeus per prevenire le violenze sulle donne

Attualità

Rimini

| 13:59 - 25 Novembre 2022

Foto di repertorio.





É stato votato all’unanimità, dal consiglio comunale di Rimini, il “Protocollo Zeus”, presentato proprio ieri sera (giovedì 24 novembre), alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il protocollo sottoscritto in Questura a Rimini è uno strumento pensato per aiutare e proteggere le donne e che mira ad arginare i comportamenti violenti prima che si arrivi a situazioni ancora più gravi. Il protocollo, infatti, viene attivato nei confronti di un soggetto maltrattante o di uno stalker nel momento in cui si rende protagonista di un comportamento che potrebbe sfociare in violenza, ma non è ancora un reato.