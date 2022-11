Met Santarcangelo, si svela l'opera dell'artista Gola Hundun

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 25 Novembre 2022

Gola Hundun.

La convivenza tra uomo e natura, il terzo paesaggio in contrasto con l’urbanizzazione e un omaggio alla storia dei burattini in Emilia-Romagna: due gli appuntamenti in programma sabato 26 novembre al Museo etnografico.

Alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della mostra “L’Emilia e la Romagna dei Burattini: Sandrone e Fagiolino” in omaggio al maestro burattinaio Otello Sarzi Madidini nel centenario della sua nascita. Realizzata da ReTeFì – Rete dei Musei Regionali del Teatro di Figura, l’installazione itinerante vede Santarcangelo come prima tappa in regione e sarà visitabile fino al 23 febbraio 2023 negli orari di apertura del Met. All’inaugurazione parteciperanno la vicesindaca e assessora alla Cultura Pamela Fussi, l’autrice Roberta Colombo e i musei aderenti alla Rete che si presenteranno al pubblico. Dopo la vista alla mostra – con l’introduzione dell’autore Giampaolo Borghi – è prevista anche la visita alla collezione di Salici Stignani custodita al Met, mentre nel pomeriggio (alle ore 16) il Supercinema ospita lo spettacolo della Compagnia Teatro medico-ipnotico “Safari”.

Alle ore 12 le iniziative al Met proseguiranno con l’inaugurazione di “Oltre la primavera silenziosa” il murale realizzato dall’artista cesenate Gola Hundun nell’ambito delle iniziative della rassegna culturale l’Arca di Santarcangelo. Pronta dunque, l’opera che ha trasformato le pareti del magazzino del Met in un giardino con figure fitomorfe e sagome di volatili dai colori e dai contorni evanescenti, spunto di riflessione sui temi della convivenza tra uomo e natura e del terzo paesaggio in contrasto con l’urbanizzazione.

All’inaugurazione, oltre all’artista, saranno presenti la sindaca Alice Parma e la vice sindaca e assessora alla cultura Pamela Fussi, la direttrice dei musei Elena Rodriguez, lo storico d’arte Massimo Pulini e alcuni rappresentanti del Gruppo Ivas che ha fornito le vernici per la realizzazione dell’opera. Al termine dell’inaugurazione è previsto un brindisi, organizzato in collaborazione con la Pro loco di Santarcangelo.