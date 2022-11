San Leo, inaugura la Piazzetta dedicata al Milite Ignoto

Attualità

San Leo

| 13:13 - 25 Novembre 2022



Domenica 27 novembre, alla presenza del sindaco Leonardo Bindi, delle autorità militari, civili e religiose, si terrà a San Leo la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale in considerazione di quanti ci hanno preceduto e hanno sacrificato la loro esistenza per il bene della Patria.



PROGRAMMA



Ore 9 raduno in Piazza Dante Alighieri



Ore 9.30 Messa in Cattedrale in commemorazione dei Caduti. Consegna al Municipio leontino da parte dell’Istituto Nastro Azzurro di Rimini della pergamena cittadinanza onoraria "Milite Ignoto M.O.V.M."



Ore 10.30 inaugurazione della "Piazzetta Milite Ignoto" al Belvedere e consegna medaglie commemorative da parte dell'Associazione Kairòs APS agli eredi degli ex combattenti della Seconda Guerra Mondiale



Ore 11.30 deposizione corona d'alloro presso il restaurando Monumento ai Caduti di tutte le Guerre