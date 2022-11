Rimini, per il nuovo presidente di Provincia il nodo infrastrutture

Attualità

Rimini

25 Novembre 2022

Il passaggio di consegne tra Riziero Santi e Jamil Sadegholvaad.



Questa mattina (venerdì 25 novembre) nella sala Marvelli di via D. Campana 64, è stato reso ufficiale il risultato delle elezioni del nuovo presidente della provincia di Rimini, svoltesi nella giornata di ieri (giovedì 24 novembre).



È stato proclamato presidente il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha ottenuto il 57,3% dei voti contro il 42,7 dello sfidante, il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti.



Confermato il dato dell’affluenza, diffuso ieri sera, al 74,7%.



Sadegholvaad ha tenuto un breve incontro con i media durante il quale ha ricordato come quella di oggi non sia una prima volta in Provincia, in quanto il suo percorso da amministratore è cominciato proprio come assessore provinciale nella giunta di Stefano Vitali. Ha poi ringraziato il presidente Santi che in questi anni, pur nelle difficoltà di enti provinciali depotenziati da una riforma sbagliata, ha saputo porre la provincia come punto di riferimento per i comuni del territorio. Il nuovo presidente, nel sottolineare le tante sfide che aspettano l’ente nel mandato che si apre (da Metromare a quella delle grandi infrastrutture) ha assicurato il suo impegno per una provincia che dovrà sempre, e sempre più, essere al servizio dei comuni.