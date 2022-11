Rimini, consigliere Renzi chiede nuovi parcheggi nei pressi dei caselli autostradali

Attualità

Rimini

| 12:54 - 25 Novembre 2022

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi sollecita, con un'interrogazione al consiglio comunale, la realizzazione di parcheggi nei pressi dei caselli autostradali di Rimini Nord e Sud. Nel primo caso, le auto sono parcheggiate "in modo precario e pericoloso" ai margini strerrati della via Orsoleto, nel secondo caso c'è a disposizione solo l'area antistante la sede di Hera, "quasi sempre completamente occupata dalle auto dei dipendenti".



L'invito all'amministrazione comunale è di trovare un accordo con i proprietari dei vasti terreni e reperire un'area adeguata.



"La disponibilità di un adeguato parcheggio agevolerebbe la possibilità di realizzare viaggi in condivisione con altre persone, razionalizzando i veicoli in circolazione, con risparmio economico, energetico e riducendo le emissioni di Co2", evidenzia Renzi, che aggiunge: "Inoltre costituirebbe un comodo punto di incontro per ciclomotori, auto, bus, in entrata e uscita dall’autostrada, al servizio di residenti e turisti e permetterebbe una sosta ordinata e sicura, con l’installazione della video sorveglianza e non più precaria, abbandonata, rischiosa, come ora".