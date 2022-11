Basket femminile, Ren-Auto Under 19: doppio successo

Sport

Rimini

| 11:29 - 25 Novembre 2022





Doppio successo per la Ren-Auto U19 di coach Andrea Maghelli, in campo due volte in appena tre giorni.







REN-AUTO - Futurvirtus 95-37 (31-4; 18-12; 28-9; 18-12), giocata martedì 22/11



REN AUTO: Pratelli 14, Monaldini 20, Balducci 4, Del Fabbro 11, Guiducci 2, Tiraferri 12, Ricci 1, Mescolini 6, Gambetti 12, Curzi 4, Fulgenzi, Mongiusti 9. All. Maghelli



Nessun problema per la Ren-Auto U19 nel match con la Futurvirtus: sul campo amico della Carim le rosanero fanno il vuoto già nel primo quarto, 31-4, e, fatta eccezione per un breve calo nel secondo quarto, non abbassano mai l'intensità fino alla sirena.

Finisce 95-37.

"Le ragazze sono state brave a partire forte e ad imporre subito il ritmo giusto - spiega coach Maghelli -. A parte il piccolo calo di concentrazione nel secondo quarto, abbiamo difeso discretamente, giocato bene in velocità e mosso di più e meglio la palla in attacco le rare volte in cui le nostre avversarie sono riuscite a schierarsi in difesa".



UNDER 19: LA REN-AUTO VINCE ANCHE A FORLI'



Libertas - REN-AUTO 43-56 (13-20; 16-4; 4-18; 10-14)



REN-AUTO: Pratelli 7, Monaldini 11, Balducci, Del Fabbro 5, Guiducci 2, Tiraferri 9, Mescolini 5, Gambetti 11, Puliti, Curzi, Fulgenzi, Mongiusti 6. All. Maghelli



Secondo successo consecutivo per la Ren-Auto U19 che sbanca Forlì portandosi a casa il derby, recupero della seconda giornata: le rosanero di coach Maghelli partono forte, si spengono solo momentaneamente nel secondo quarto, poi giocano un secondo tempo di grande consistenza in cui concedono appena 14 punti alle padrone di casa.

Dopo un primo tempo chiuso sotto di 5 lunghezze, 29-24, il terzo quarto è quello che spacca la partita e indirizza definitivamente il risultato. Finisce 43-56.

"Nel secondo quarto ci siamo incartate e abbiamo sbagliato di tutto - commenta coach Andrea Maghelli -, ma per il resto abbiamo giocato una partita sempre sotto controllo a livello di gioco, abbiamo fatto le cose giuste e lavorato con giudizio. In realtà anche nella seconda frazione la squadra ha creato ma senza concretizzare: a quel punto è subentrata un po' di demoralizzazione e Forlì ne ha approfittato. Nel secondo tempo le ragazze sono state brave a riprendere la concentrazione, hanno giocato con maggior accortezza, anche rispetto al primo quarto, e questo ci ha permesso di costruire il vantaggio e di portare a casa la partita».

La Ren-Auto U19 tornerà in campo a Vigarano Mainarda (FE) lunedì 28 novembre, alle ore 18.00, per il match con l'A.S.D. Pall.Vigarano 2008.