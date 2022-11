Riccione, un panetto di hashish e cocaina nascosta nell’auto: finisce in manette

Cronaca

Riccione

| 10:53 - 25 Novembre 2022

Arresto per spaccio di stupefacenti.

E’ stato notato mentre armeggiava con una luce tascabile all’interno di un’auto, ha destato subito sospetto agli uomini della polizia in borghese durante un servizio di controllo a Riccione. Alla vista degli agenti l’uomo, di origine foggiana, ha spontaneamente consegnato agli agenti un panetto di hashish di circa 100 grammi, mentre la successiva perquisizione

effettuata ha consentito di rinvenire una somma di €835 euro di cui il possessore non sapeva giustificare la provenienza, nonché circa 10 grammi di “cocaina”, suddivisa in 8 dosi già confezionate e occultata nel vano del cambio dell’autovettura, risultata presa a noleggio dallo stesso.

Per lui sono scattate le manette e sarà giudicato con rito direttissimo.