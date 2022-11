Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cerca il tris. Tesserato il 2002 Betti, in arrivo Domini

Sport

Gabicce Mare

| 10:39 - 25 Novembre 2022

Dopo due vittorie di fila (tre gol di Giunchetti) che l'hanno fatto uscire dalla zona che scotta, il Gabicce Gradara è chiamato a dare continuità. Davanti a sé ha l'ostacolo Fermignanese, l'avversario di domenica allo stadio Magi, squadra che in classifica ha solo un punto in più della squadra di Vergoni (15) e che in trasferta ha collezionato appena due punti in cinque partite, ma che si annuncia pericolosa come del resto tutte le formazioni perché assai quadrata e rodata, con buone individualità in tutti i reparti (l'attaccante Sacchi ha segnato quattro gol).





Mister Vergoni, il Gabicce Gradara è guarito o solo convalescente?



“I due risultati positivi hanno dato fiducia alla squadra che in settimana ho visto più serena, come sollevata da un peso, e acquistare consapevolezza dei propri mezzi. Però le ricadute sono dietro l'angolo e dobbiamo evitarle: faccio notare che nell'ultimo turno seconda, terza e quarta classificata sono uscite sconfitte a testimonianza del grande equilibrio che regna nel girone. Dunque, non dobbiamo abbassare la guardia e questo i miei giocatori sono i primi a saperlo e dare continuità ai risultati cercando sempre di muovere la classifica perché essa è molto corta e devi stare sempre con gli occhi bene aperti”.





In che cosa deve migliorare la sua squadra?



“Su tutti i fronti: nella costruzione del gioco, in fase difensiva e in quella offensiva, ad esempio sfruttando le palle inattive visto che ancora non abbiamo segnato su queste situazioni di gioco. Sotto tutti questi aspetti, abbiamo un buon margine da colmare nelle prossime settimane”.



Intanto tornano a disposizione gli under Gabrielli e Cherubini, in forte dubbio il terzino 2003 Federico Semprini. Da verificare le condizioni del difensore Lepri.





MERCATO La società ha tesserato il 2002 Andrea Betti. Si tratta di un centrocampista che può ricoprire più ruoli e che abbina quantità a qualità. E' cresciuto nel Rimini Calcio, ha giocato in Eccellenza nel Tropical Coriano e in Promozione con Sant'Ermete e Verucchio. Svincolato, si allena da due settimane con il Gabicce Gradara ed è dunque disponibile già per la partita contro la Fermignanese.



Alla riapertura del mercato di dicembre un altro rinforzo sarà Tommaso Domini, centrocampista classe 1989, che prende il posto di Casoli infortunatosi in precampionato. Un giocatore che garantisce esperienza e personalità. Ha assaggiato in passato la Lega Pro e in passato ha militato in serie D e a lungo in Eccellenza vincendo il campionato con la Marignanese. E' in uscita dal Sant'Ermete.