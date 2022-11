Il Natale delle Meraviglie di San Marino regalerà un’esperienza unica

Eventi

Repubblica San Marino

| 20:30 - 24 Novembre 2022

Una passata edizione.

Cresce l’attesa per l’evento di punta della stagione invernale della Repubblica di San Marino. Tecnici e allestitori sono al lavoro per completare gli ultimi dettagli che daranno vita alla ventesima edizione de “Il Natale delle Meraviglie- Un viaggio incredibile” la cui organizzazione è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.



A partire da sabato 26 novembre, il Centro Storico della Repubblica di San Marino sarà immerso in un’atmosfera da favola che guiderà i visitatori a vivere un viaggio incredibile alla scoperta di un’esperienza emozionale unica e che culminerà nella location iconica di Piazza della Libertà, dove troverà spazio una grande installazione luminosa visitabile: il Polar Express! Un eccentrico capo treno coinvolgerà il pubblico e lo condurrà alla scoperta di show immersivi per adulti e bambini.



Il taglio del nastro ufficiale è fissato per sabato 26 novembre alle ore 16.30 in Piazza della Libertà, con l’anteprima dello show “La Fabbrica dei Giocattoli – Il Family Show” con il cast dello spettacolo, scritto e diretto da Simone Ranieri di Illusion Group per Il Natale delle Meraviglie: un affascinante spettacolo in cui danzatori, acrobati e performer coinvolgeranno il pubblico nel racconto, rendendolo protagonista. Le coreografie saranno di Matteo Addino, coreografo di show musicali e teatrali di fama nazionale quali “Il Cantante Mascherato” di Raiuno.



Alla cerimonia inaugurale saranno presenti anche i creator sammarinesi da centinaia di migliaia di follower, Rebby e Molly.



Tante le attrazioni e gli show che animeranno piazze e contrade del Centro Storico, Patrimonio dell’Umanità, fino all’8 gennaio 2023.



A Campo Bruno Reffi, sognatori di ogni età potranno trovare la meravigliosa “Fabbrica dei Giocattoli” e realizzare insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi il gioco perfetto! Uno spazio coperto e riscaldato di 300 metri quadri ad ingresso gratuito, con laboratori creativi, macchinari magici, progetti segreti, trucca-bimbi e tante altre divertenti attività!



Da non perdere, come ogni anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio all’interno della suggestiva cornice di Cava dei Balestrieri, dove verrà installato un vero e proprio “Polar Park” con magiche nevicate artificiali.