Rimini

| 18:53 - 24 Novembre 2022

Foto lettore.

In un periodo storico decisamente difficile sul fronte della crisi energetica, alla scuola F.Fellini di Rimini le luci sono accese costantemente (come si può vedere nella foto). "Ogni giorno vado a prendere mia figlia all'uscita e, categoricamente tutti i lampioni ed i neon posti all'entrata alle 15.30 non vengono mai spenti".