Attualità

Rimini

| 18:42 - 24 Novembre 2022

Foto lettore.

"Volevo segnalarvi questa Strada in via Marignano, prima o poi qualche autobus o macchina si ribalta perchè è disconnessa. Olre a questo c'è un'altra situazione di rischio lungo via Santa Cristina angolo Via delle Selve, spesso le auto e motoveicoli sfrecciare a forte velocità. Da qui la richiesta di mettere delle cunette per rallentare il traffico". Questa la segnalazione di un nostro lettore.