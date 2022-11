Trasporta due profughi nella cella frigo: autista condannato

Cronaca

| 17:29 - 24 Novembre 2022

Un camionista 40enne, originario dell'Est Europa, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: sul suo camion, nascosti nella cella frigorifera, la polizia stradale trovò due clandestini iraniani, uno aveva 15 anni, l’amico invece 25. I fatti risalgono al 15 giugno 2021. L'uomo, assistito dall'avvocato Matteo Murgo, si è sempre dichiarato innocente. Era stato lui stesso, nel momento in cui si era fermato in una stazione di servizio sulla Statale 16, all'altezza di Riccione, a chiamare la polizia, sentendo rumori strani provenienti dal rimorchio del camion. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno trovato i due giovani clandestini all'interno della cella frigorifera, a rischio assideramento. Il legale dell'imputato ha annunciato ricorso in appello.