Meteo: nel riminese sabato ancora piogge e rischio mareggiate

| 17:02 - 24 Novembre 2022

Mareggiata a Bellaria (foto Federico Antonioli).



Permane un’allerta gialla per criticità costiera nella giornata di venerdì 25 novembre, a causa della persistenza di condizioni di acqua alta al mattino con possibili localizzate ingressioni marine e fenomeni di erosione costiera. Inoltre un rapido impulso perturbato darà luogo a precipitazioni sul territorio riminese specialmente sabato.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 24/11/2022 ore 16:00











Venerdì 25 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso con possibili foschie al primo mattino ed addensamenti più consistenti dal tardo pomeriggio sulle aree appenniniche, associati a deboli piogge sparse che tenderanno ad interessare anche le zone di pianura nel corso della serata.





Temperature: minime in aumento, comprese tra 4 e 7 gradi, con valori localmente inferiori nell’entroterra. Massime stazionarie o in lieve flessione e comprese tra 9 e 12 gradi.





Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mare: poco mosso.





Attendibilità: alta.





Avvisi: allerta gialla per criticità costiera.











Sabato 26 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: coperto al mattino con precipitazioni in evoluzione dal mare verso l’entroterra, localmente anche a carattere di rovescio e che potranno risultare nevose oltre 1400-1500 metri. Dal pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità e fenomeni in esaurimento, salvo deboli residui sull’entroterra.





Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra i 6 gradi dell’entroterra e i 12 gradi della costa. Massime in flessione nell’entroterra dove saranno attorno a 7/8 gradi e stazionarie o in lieve aumento altrove e comprese tra 10 e 13 gradi.





Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al mattino e tendenti a disporsi da Nord-Est su tutto il territorio nella seconda parte di giornata, con raffiche di forte intensità su mare, costa e aree appenniniche.





Mare: moto ondoso in rapido aumento nella mattina fino a molto mosso.





Attendibilità: medio-alta.



Domenica 27 novembre





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad addensamenti, più consistenti sull’area appenninica dove sarà comunque bassa la probabilità di isolate precipitazioni, eventualmente nevose oltre i 1300 metri.





Temperature: minime in sensibile diminuzione e probabilmente registrate in tarda serata, con valori compresi tra i 3 gradi dell’entroterra e i 7 gradi della costa. Massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 8 e 12 gradi.





Venti: deboli settentrionali con residui rinforzi da Nord-Est su mare, costa e aree appenniniche al mattino. Dalla sera deboli occidentali.





Mare: molto mosso al primo mattino con moto ondoso in lenta attenuazione dal pomeriggio, fino a poco mosso sotto costa e mosso al largo in serata.