Black Friday, Magrini: "Comprate nei negozi di vicinato, non online"

| 16:58 - 24 Novembre 2022

L'assessore alle attività economiche del comune di Rimini, Juri Magrini.

L'assessore alle attività economiche del comune di Rimini, Juri Magrini, invita i cittadini riminesi ad acquistare nei negozi di vicinato, alla vigilia del Black Friday, a scapito delle grandi piattaforme online. “Se inizialmente il Black Friday era il canale privilegiato dalle grandi catene commerciali, negli ultimi anni la sua particolare formula si è estesa necessariamente anche ai negozi tradizionali, di ogni tipologia merceologica. É a queste attività, in centro, al mare, nelle frazioni sopra la Statale, in tutte le zone del territorio comunale e al loro sforzo quotidiano che in questa particolare fase di ripresa dobbiamo dedicare un’attenzione particolare", evidenzia Magrini.



L'invito a fare acquisti nei negozi di vicinato non vale ovviamente solo per l'ultimo venerdì del mese di novembre, il giorno del Black Friday, ma è un invito generico per sostenere quelle attività "che hanno resistito alla chiusura forzata del lockdown" e che ora "stanno resistendo al caro bollette, alle mille difficoltà di una crisi nazionale e internazionale che non ci siamo ancora lasciati alle spalle". "Sono i tanti negozi aperti e condotti da migliaia di riminesi, che hanno scommesso sulla loro città per costruire non solo il proprio avvenire ma che arricchiscono con la loro presenza anche la comunità", sottolinea Magrini. Scegliere i negozi di Rimini diventa "un modo concreto per sostenere l’economia del nostro territorio, per mantenere viva la città e allo stesso tempo è un’occasione per i consumatori di fare acquisti di qualità, riscoprendo il piacere del confronto e del toccare con mano". "L’e-commerce - chiosa Magrini - è una realtà consolidata, un’evoluzione della modalità di acquisto con cui interagire e a cui rispondere con quella qualità e quella professionalità difficile da trovare sulle grandi piattaforme”.