Calcio RSM, riparte la caccia alla leader La Fiorita che affronta il Pennarossa

| 16:35 - 24 Novembre 2022

Terminata la sosta per la Nazionale sul Titano riparte il Campionato Sammarinese BKN301. A differenza dei massimi campionati europei, sospesi per far spazio al Mondiale in Qatar, a San Marino infatti si gioca e si proseguirà per diverse settimane. Restano infatti ancora quattro turni di campionato prima di chiudere il 2022. Un campionato che si sta rivelando avvincente e che al momento vede al comando La Fiorita. I gialloblu sono a +2 sulle inseguitrici ma devono ancora osservare il turno di riposo che avverrà alla 15esima. In questa decima giornata la squadra di Montegiardino affronta sabato il Pennarossa. La squadra di Chiesanuova, dopo un super avvio con tre vittorie consecutive, non ha più trovato il successo che le manca da oltre due mesi. Inoltre, dopo la sconfitta contro il Faetano nell’ultimo turno, la società ha deciso di esonerare il tecnico Andrea Farabegoli. Il nome del successore – comunica la società sui social – avverrà nelle prossime ore.



Il menu di campionato si apre però con un antipasto molto invitante. Venerdì sera a Montecchio infatti andrà in scena uno dei classici del calcio sammarinese: il derby Libertas-Tre Penne. I granata arrivano alla sfida con una novità in panchina: dopo l’esonero di Gabriele Cardini, il neo allenatore è Floriano Sperindio che torna così su una panchina del campionato sammarinese. La squadra di Borgo infatti non sta attraversando un buon momento, con la vittoria che manca dall’8 ottobre (2-1 al Tre Fiori). La squadra di Città invece è a sole tre lunghezze dal primo posto ed in campionato è l’unica squadra a rimanere imbattuta (cinque vittorie e tre pareggi).

Sabato in campo anche il Cosmos, impegnato nella sfida contro il Fiorentino. I gialloverdi sono attualmente al secondo posto a braccetto con il Tre Fiori e come detto a sole due lunghezze dalla Fiorita. La squadra di Nicola Berardi è in grande forma con tre vittorie nelle ultime quattro e può contare anche sul miglior attacco del campionato (sono 17 le reti segnate da Prandelli e soci). Il Fiorentino invece è fanalino di coda del raggruppamento ma ha raccolto quattro punti nelle ultime tre gare, fermando anche il Tre Penne sul pari nell’ultimo turno.

Non vuole interrompere la sua corsa invece il Tre Fiori che sabato affronta il Domagnano. La squadra di Andy Selva infatti viene da quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di salire al secondo posto in classifica. I lupi giallorossi invece sono reduci dallo stop con il Cosmos ma prima di quella sfida avevano raccolto punti preziosi (cinque in tre partite).

Chiude il programma del sabato la sfida tra Folgore e Cailungo, partita che si giocherà alle 18:30 sul campo di Montecchio. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta (la Folgore addirittura da ben tre) e cercano punti per muovere la classifica che attualmente le vede nelle zone basse.

Saranno solamente due invece le sfide in programma domenica. La Virtus affronta il Murata, con la squadra di Luigi Bizzotto in cerca altri punti per inserirsi nelle zone alte della classifica. Attualmente i neroverdi sono al quinto posto, a soli quattro punti dalla vetta, hanno perso una sola partita in campionato (2-1 con il Tre Fiori alla seconda giornata) e hanno vinto tre delle ultime quattro. Discorso diverso invece per il Murata, attualmente al penultimo posto del raggruppamento e con ben quattro sconfitte consecutive. Interessante invece la sfida tra Faetano e Juvenes-Dogana. I gialloblu di Girolomoni sono tra i più pimpanti grazie alle ben quattro vittorie consecutive che li hanno fatti salire sino al sesto posto. La squadra di Amati invece ha un ruolo di marcia altalenante ed è attualmente al decimo posto con otto punti raccolti. Riposa in questo turno il San Giovanni.