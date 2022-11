Vede gli agenti e tenta la fuga: arrestato spacciatore anche grazie a un cittadino

Cronaca

15:50 - 24 Novembre 2022

Ieri sera (mercoledì 23 novembre) la polizia locale di Rimini ha arrestato uno spacciatore, grazie anche all'aiuto di un cittadino e alla sua segnalazione. Durante un'attività di controllo tra il parco Don Luigi Sturzo e le vie Matteotti e Madonna della Scala, una pattuglia ha individuato il giovane, di nazionalità straniera, intento a scambiare, con un altro ragazzo, un involucro e delle banconote. Fermato dopo un tentativo di fuga e sottoposto a perquisizione, lo spacciatore è stato trovato in possesso di hashish e di 430 euro in banconote di diverso taglio. L'arresto è avvenuto per le ipotesi di reato di spaccio, detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il giovane, che sarà espulso dall'Italia in quanto irregolare, è anche indagato per ricettazione: si è presentato sul luogo convenuto per lo spaccio in sella a una bicicletta rubata, di colore oro e nero, del valore di 2000 euro.