Non erano banconote false: assolto. Condannato per spaccio e ricettazione

15:35 - 24 Novembre 2022

Nella sua abitazione, durante la perquisizione, i Carabinieri avevano trovato delle banconote sospettate di essere dei falsi. Lo spacciatore, un 56enne nordafricano, si è ritrovato così a processo anche per il reato di spendita di banconote false, ma per questo capo di imputazione oggi (giovedì 24 novembre) è arrivata l'assoluzione perché il fatto non sussiste: Banca d'Italia ha certificato la veridicità del denaro.



Un sospiro di sollievo per il nordafricano, difeso dall'avvocato Gisella Caltavuturo, che però è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, senza il beneficio della sospensione della pena, per gli altri due reati contestati dalla procura: lo spaccio e la ricettazione. I Carabinieri infatti lo avevano arrestato nel luglio 2022 dopo averlo sorpreso, a Bellaria, mentre spacciava. Con sè aveva marijuana, hashish e cocaina. Dalla perquisizione domiciliare non era spuntata altra droga, ma 9 orologi, alcuni da donna, 7 smartphone e 4 macchine fotografiche. Da qui l'accusa di ricettazione. Il 56enne si è giustificato dicendo che il materiale gli era stato consegnato da un amico, conla richiesta di custodirlo.