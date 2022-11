Dal piccolo salone al grande palcoscenico: le ragazze di 'Beautiful Parruchieri' diventano hair stylist europee

Attualità

| 07:52 - 27 Novembre 2022

Katiuscia ed Eleonora di Beautiful Parrucchieri, Novafeltria.

"Quando nel 2014 ho aperto questa attività tutti mi chiedevano: 'ma sei sicura?', 'lo vuoi fare davvero?'" Katiuscia sorride ripensando agli esordi del suo salone "Beautiful Parrucchieri" a Novafeltria. Avviare una attività economica spesso è visto come un gesto di coraggio 'totale', non solo 'imprenditoriale'. Ma Katiuscia, ora con la sua collaboratrice Eleonora, è soddisfatta di aver accettato la sfida tanti anni fa. Un progetto commerciale che porterà il suo negozio ad una competizione internazionale. "Beautiful Parrucchieri" è stato selezionato per diventare uno degli hair stylist di Miss Europe Continental, un concorso di bellezza che vedrà sfilare 26 splendide ragazze provenienti da tutto il mondo. Il concorso si terrà nella primavera 2023 a Napoli e ogni parrucchiere, estetista e stilista sarà abbinato ad una sola concorrente. "Due mesi fa è squillato il telefono in negozio" racconta Katiuscia "con i tempi che corrono, si ha sempre un po' di timore nel rispondere alle chiamate. Pensi sempre che possano essere problemi e non opportunità. Per questo quando abbiamo ricevuto la chiamata dallo staff del concorso, siamo state davvero contente". L'organizzazione dell'evento ha individuato il negozio grazie anche alla sua massiccia presenza sul web. "Abbiamo un ottimo posizionamento sui motori di ricerca, siamo sempre molto attente ai nostri social e a quello che pubblichiamo. L'ottimo seguito che otteniamo sempre ci ha permesso di avere una visibilità importante".



"Come funzionerà la nostra partecipazione? Avremo diversi contatti nei prossimi mesi, parteciperemo ad incontri e corsi per prepararci al meglio all'evento. Il concorso internazionale vuole esaltare il fascino femminile e le ultime tendenze della moda: metterà in mostra la bellezza a 360 gradi e anche noi faremo la nostra parte. Pochi giorni prima della manifestazione sapremo quale miss ci è stata abbinata. Sarà un grande onore pettinare una delle donne più belle del mondo. L'evento poi avrà uno spazio anche su Amazon Prime Video".



L'entusiasmo di Katiuscia e del suo staff è palpabile "È stata una bella botta di energia" racconta "in un periodo di crisi generale, ci voleva una notizia positiva come questa. È un premio al nostro lavoro e alla voglia di sperimentare e 'buttarci' in nuove esperienze. Siamo poi sempre alla ricerca di nuove leve da far crescere nel nostro staff. Chi condivide i nostri obiettivi e ha voglia di lavorare, si faccia avanti" Un modo di porsi nei confronti del lavoro non nuovo a Katiuscia e allo staff "Chi viene nel nostro negozio può trovare trattamenti speciali: grazie alla collaborazione con una ditta di extension austriaca siamo in grado di fornire non solo un servizio di allungamento ma anche di infoltimento del capello. Una proposta non solo estetica ma anche curativa per chi ha necessità di 'ritrovarsi' dopo pesanti cure mediche".