Ottanta studenti universitari e 150 maitres alla scoperta di Santarcangelo

Turismo

Santarcangelo di Romagna

| 14:29 - 24 Novembre 2022

La vicesindaca di Santarcangelo Fussi accoglie i maitres nella residenza comunale.



Circa 80 studenti universitari da tutta Europa e 150 maîtres alla scoperta di Santarcangelo: i due gruppi organizzati sono stati accompagnati ieri (mercoledì 23 novembre) dai volontari della Pro loco in visita alla città.



In mattinata, la vicesindaca Pamela Fussi ha accolto in municipio alcuni rappresentanti di AMIRA – Associazione maîtres italiani ristoranti e alberghi, in viaggio alla scoperta della Romagna in occasione del congresso in corso a Riccione. Dopo i saluti all’Amministrazione comunale, i maîtres – 150 in totale – sono stati accompagnati dalla Pro loco in una visita al centro storico e alle grotte pubbliche della città.



Nel pomeriggio, invece, l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli ha accolto in piazza Ganganelli ottanta ragazzi e ragazze provenienti da nove università europee, accompagnati dai relativi professori, in visita alla città nell’ambito di un progetto didattico di cinque giorni che ha l’obiettivo di sviluppare uno studio sul turismo. Gli operatori della Pro loco hanno poi guidato gli studenti alla volta del centro storico alto e delle grotte. L’esito del viaggio studio sarà presentato presso l’Università di Rimini nel pomeriggio di domani (venerdì 25 novembre).