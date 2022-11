DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Imolese

Sport

Rimini

| 20:28 - 29 Novembre 2022

Diretta testuale Rimini - Imolese.



Rimini - Imolese



RIMINI (3-5-2): Galeotti - Tofanari, Gigli, Regini - Laverone, Delcarro, Pasa, Tonelli, Piscitella - Santini, Vano.

In panchina: Lazzarini; Pietrangeli, Panelli, Lo Duca, Serpe, Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis, Tanasa, Rossetti; Accursi, Sereni.

All. Gaburro.



IMOLESE (4-4-1-1): Rossi - Scremin, Zagnoni, Serpe, Eguelfi - Cerretti, Bensaja, Zanini, Agyemang - De Feo - Stijepovic.

A disp. Adorni, Nannetti; Fort, Milani, De Vito, Annan; Zanon, Faggi, Attys, Manfredonia, Castellano; Pagliuca, Fonseca, Rocchi.

All. Anastasi.



ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 21



Il Rimini affronta un'Imolese in crisi per conquistare una vittoria che al Neri manca dallo scorso 16 ottobre, dal rotondo 5-0 ottenuto con le doppiette di Gabbianelli e Santini, dal sigillo di Delcarro. Sulla panchina dell'Imolese non c'è più il riminese Antonioli, al suo posto Giuseppe Anastasi.



Gaburro, come da indiscrezioni della vigilia, ripropone il 3-5-2. In difesa Tofanari e Regini vincono i ballottaggi con Pietrangeli e Panelli.

In attacco si riforma la coppia formata da Vano e Santini.



In casa Imolese è titolare Laurens Serpe, fratello maggiore di Philip, difensore del Rimini. Anastasi schiera i suoi con un prudente 4-4-1-1. Esclusi Pagliuca, Fonseca e Annan, generalmente titolari sotto la gestione Antonioli. Opportunità dal primo minuto per il 2003 ex Spezia Scremin: per il resto i rossoblu schierano solamente quattro under.