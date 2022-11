Calcio C, Reggiana-Rimini. Gaburro: 'Una gara di attesa non paga, dobbiamo giocare a viso aperto'

Sport

Rimini

| 15:15 - 25 Novembre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Seconda trasferta di fila per il Rimini. Sabato (17,30) sfida alla leader Reggiana sola in vetta alla classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, la squadra di Gaburro ne ha 22 e a Macerata, contro la Recanatese, ha ritrovato la vittoria, che mancava da cinque turni. Martedì sarà poi di nuovo campionato con il derby contro l'Imolese al Neri (ore 21).



Nel Rimini assenti Mencagli, Rosso, Gabbianelli e Allievi (infortunati) e Santini squalificato. Disponibile Haveri che andrà in panchina mentre Lo Duca giocherà con la Primavera 4. In attacco sarà Sereni ad affiancare Vano, per il resto formazione confermata a centrocampo mentre in difesa con Pietrangeli ci saranno due tra Panelli, Gigli e Regini con Laverone (o Tofanari) sulla corsia di destra.



IL TECNICO: “E' una partita difficile, contro un avversario che può essere messo in difficoltà se lo aggredisci e cerchi di fare la partita e non stai solo lì a pensare di non prenderle – spiega il tecnico - ma a giocarcela. Soffre le squadre che giocano. Se fai una gara di attesa la Reggiana ha colpi e qualità per trovare la via del gol. Dobbiamo essere bravi a dare il massimo, a spingere, a raccogliere tutto quello che si può raccogliere. La Reggiana ha un impianto di gioco collaudato, con delle idee, organizzata, che interpreta bene tutte e due le fasi, con ottime individualità. Contro squadre di prima fascia abbiamo spesso fatto risultato, ma sofferto troppo. Adesso dopo un mese e mezzo questo match è una verifica importante, dobbiamo vedere quanto siamo cresciuti”.

ste.fe.