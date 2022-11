La magia natalizia nei parchi Costa della Romagna. Promozioni Black Days

Attualità

Riccione

24 Novembre 2022



Anche i parchi Costa Edutainment della Riviera attendono il pubblico per queste festività natalizie. Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica colgono questa occasione unica, per regalare al pubblico giornate di forti emozioni, avvolti dalla magia del Natale.



I parchi divertimento di Rimini e Cattolica (Italia in Miniatura e Acquario), che anche questo mese sono aperti la domenica, accoglieranno il pubblico a dicembre tutte le domeniche (4 e 18), dall’8 all’11 dicembre, e poi tutti i giorni dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023. Dopo la pausa di novembre, Oltremare Family Experience Park di Riccione riapre invece nei giorni 8,9,10,11 dicembre e poi tutti i giorni dal giorno di Santo Stefano all’8 gennaio 2023.



ACQUARIO DI CATTOLICA, 4 PERCORSI ADDOBBATI A FESTA All’Acquario di Cattolica con un unico biglietto è possibile fruire di 4 colorati percorsi con migliaia di animali: nel Blu i pinguini di Humboldt, con tre nuovi piccoli, tantissimi pesci e gli squali toro più grandi d’Italia; nel Giallo si incontrano le lontre asiatiche, i caimani e altre specie di acqua dolce; nel Verde, pitoni, boa, camaleonti e nel Viola, la mostra sulle creature degli abissi. Per il periodo natalizio allestimenti a tema, per i bimbi la possibilità di truccarsi e trasformarsi in personaggi del magico Natale.

I baby pinguini Becchetto, Piumino e Pinguetta vi aspettano per festeggiare insieme. I loro nomi sono stati scelti addirittura da Luì e Sofì dei MeControTe. Orari 10:00 - 18:30, calendario completo e biglietti già acquistabili sul sito: www.acquariodicattolica.it.



ITALIA IN MINIATURA, LA PASSIONE PER IL BELPAESE INIZIA QUI Non servono ali per volare sull’Italia. A Rimini c’è Italia in Miniatura, riproduzione perfetta dello Stivale, dalle Alpi alla Sardegna, per fare il giro d’Italia in un giorno solo. Monumenti, chiese, mari, laghi, vulcani trenini e piazze abitate, e migliaia di alberi in miniatura. Per il periodo di Natale tutto sarà addobbato a festa, e nella magica Piazza Italia il pubblico sarà accolto con il grande albero di Natale, truccabimbi, per trasformare i piccoli ospiti nei loro personaggi preferiti e centinaia di luci. Inclusi nel biglietto ci sono anche le attrazioni Venezia, Esperimenta e Pinocchio. Apertura 10:00 - 17:00, calendario completo e biglietti acquistabili su www.italiainminiatura.com.



A OLTREMARE IL PORTO DI NATALE Ulisse, Mia e gli altri delfini aspettano grandi e piccini nella Laguna più bella d’Europa. A Oltremare puoi Family Experience Park di Riccione puoi diventare anche addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Ti aspettano emozioni infinite alla scoperta degli alligatori e dei dinosauri nella foresta di Darwin, magie con il naso all'insù nel Volo dei Rapaci con poiane, avvoltoi, grifoni e gufi, i barbagianni invece incontreranno il pubblico all'Arena Crazy Farm e i wallaby dell’Area Australia Experience. Nel Porto di Natale, in compagnia di Ulisse mascotte, ci si immergerà in un'atmosfera incantata tra abeti, scenografie a tema, truccabimbi, il grande faro e migliaia di luci, per un gran finale di dolci e sorprese. Apertura 10:00-17:30, calendario completo e biglietti acquistabili su www.oltremare.org.



BLACK DAYS COSTA PARCHI Per festeggiare con tutto il mondo il Black Friday, anche i parchi Costa Edutainment aderiscono alla settimana autunnale più amata, e propongono sconti e promozioni convenienti. Dal 25 al 28 novembre scattano infatti i Black Days, dedicati al mondo abbonamenti: sono in crescita i clienti che scelgono di venire in visita ai parchi per più giorni e in diversi periodi dell’anno. Tra le offerte più richieste quelle per gli abbonamenti Aquafan. Per tutti i bambini e ragazzi fino ai 18 anni d’età (compiuti), residenti nelle province di Rimini e Pesaro Urbino, l’abbonamento in questi 3 giorni speciali costerà solo 50 euro anziché 60, 70 euro invece che 80 per tutti gli Under 18 residenti fuori province e dai 18 anni in su costerà 90 euro invece che 100. Le famiglie sono pronte anche ad acquistare gli abbonamenti combinati Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica: quello per tutti e 4 i parchi costerà 130 euro invece che 150, per tre parchi 70 euro invece che 80. Gli abbonamenti hanno validità immediata: per tutto il periodo natalizio 2022 e per la completa stagione 2023.



Per acquistare le promozioni: ticket.aquafan.it, ticket.oltremare.org, ticket.italiainminiatura.com, ticket.acquariodicattolica.it.