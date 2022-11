Sole 24 Ore, Rimini quinta in Italia per Prodotto Interno Lordo grazie al turismo

Turismo

Rimini

| 13:30 - 24 Novembre 2022

Archivio.





Secondo uno studio pubblicato da "Il sole 24 ore", Rimini è al quinto posto tra i top performer del Pil grazie all'industria dell'ospitalità, primo tra i comuni balneari. Davanti a Rimini ci sono le principali città d'arte italiane: Roma, Milano, Venezia e Firenze. Secondo la ricerca “La ricchezza dei comuni turistici – ranking secondo la creazione di valore aggiunto” che ha elaborato i dati Istat delle presenze turistiche, in Italia ci sono 3.390 comuni che producono valore aggiunto e ricchezza generata grazie al turismo e fra questi Rimini è la prima destinazione balneare d’Italia, con circa 1,44 miliardi di euro che corrisponde all’1,64% della ricchezza turistica di tutta Italia.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad definisce il turismo "il petrolio d'Italia", ma nel contempo evidenzia le difficoltà di riconoscere il valore industriale del turismo, "a dispetto dell'alta percentuale di Pil che il settore genera in Italia e nel mondo". L'invito alla politica è dunque quello di considerare il turismo "una risorsa strategica per il Paese", sollecitando "investimenti analoghi ad altri comparti industriali, nella direzione del sostegno qualitativo alle imprese, della valorizzazione della riqualificazione delle strutture, delle buone pratiche territoriali e della creazione di una vera politica di promozione dell’Italia all’estero".



Per il primo cittadino servono "politiche e piani di sviluppo più lungimiranti", aggiungendo le proprie perplessità per la reintroduzione, da parte del governo, dei voucher in alcuni comparti, compreso il settore albreghiero e della ristorazione. "Una misura già utilizzata sino a pochi anni fa e che aveva creato non poche distorsioni del mercato del lavoro", evidenzia. Perplessità anche per la proposta di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande: "Bisogna lavorare sulle attese e i desideri delle persone, sulla qualità dei servizi e la logistica - è la riflessione del primo cittadino riminese - e la pandemia ha innescato uno shock senza precedenti nell’economia turistica. Benché anche Rimini sia stata colpita molto duramente, il nostro territorio ha saputo, ancora una volta, reagire con prontezza e resilienza. Come per il petrolio, però, anche il turismo è giacimento che l’Italia non riesce a sfruttare al massimo se non definisce un programma di rilancio del settore turistico all’altezza del valore che rappresenta”.



ALTRI DATI DELLA RICERCA Per rimanere in Emilia-Romagna, all’11esimo posto figura il comune di Bologna (con 0,92 miliardi di euro), al 18esimo Riccione (con 0,67 miliardi di euro), al 19esimo Cervia (con 0,64 miliardi di euro), al 20esimo Cesenatico (con 0,63 miliardi di euro). Un andamento, quello del 2022, che si avvicina ai valori pre-pandemia: in termini di presenze complessivamente lo studio stima per quest’anno 389,4 milioni di presenze contro i 436,7 milioni del 2019, con un gap del 10,8%. Nello studio si tiene conto anche della stima del turismo non registrato, ovvero quello dei turisti che scelgono affitti brevi in una seconda casa o in una camera in una residenza privata.