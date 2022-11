Passaggi a livello della tratta Ravenna Rimini, 'bisogna ridurre i tempi d'attesa'

Attualità

Rimini

| 13:13 - 24 Novembre 2022

Il consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi.



Con una risoluzione Marco Mastacchi (Rete civica) chiede l’impegno della giunta regionale, a partire dal presidente Bonaccini, per “superare le criticità causa di lentezze nei passaggi a livello della tratta Ravenna-Rimini, un vero e proprio ostacolo anche per il transito dei mezzi di pronto intervento”.



Il consigliere spiega che si è costituito un gruppo di lavoro per potenziare la linea e discutere dei problemi collegati, compresa la gestione dei passaggi a livello (valutando anche la soppressione di parte di questi).



Questo gruppo di lavoro, rimarca Mastacchi, “deve pensare a soluzioni innovative, con anche interventi infrastrutturali e tecnologici per ridurre i tempi di attesa ai passaggi a livello e migliorare poi le performance dei treni, quindi con l’obiettivo di garantire adeguate prestazioni in termini di frequenza, regolarità, affidabilità e rapidità di collegamento nella mobilità regionale”.