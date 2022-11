Rimini, l'università ospita due giornate dedicate alla moda

Attualità

12:59 - 24 Novembre 2022

Oggi e domani (giovedì 24 e venerdì 25 novembre) il Campus di Rimini ospita "Fashion now!", due giornate interamente dedicate alla moda.



"Fashion now!"è un progetto collaborativo e multidisciplinare sostenuto dal Comune di Rimini, da UniRimini, dal Centro di Ricerca Culture Fashion Communication (CFC) e dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, che mira a promuovere gli scambi internazionali sui temi più attuali della moda. L’iniziativa è l’esito di un bando internazionale, promosso dal Centro di ricerca francese Acorso (Université de Lille), e vinto da docenti e ricercatori dei corsi di laurea in Culture e Pratiche della Moda e Fashion Studies (Giulia Caffaro, Vittorio Linfante e Ines Tolic).



L’obiettivo principale del progetto è quello di rafforzare la posizione di Rimini come luogo di incontro per esperti internazionali di consolidata fama e punto di riferimento per dottorandi e giovani ricercatori. Convinti che la moda sia progressivamente diventata un attore imprescindibile dello sviluppo urbano e sociale, "Fashion now!" mette insieme progetti e persone in grado di restituire uno sguardo complesso sui mutevoli volti della moda, sul suo presente e sui suoi tanti possibili futuri.



I relatori provenienti da cinque università italiane e sei internazionali tratteranno, fra gli altri, il rapporto della moda con il design d'avanguardia, il tema della sostenibilità ambientale e le sfide relative alle trasformazioni sociali più recenti, offrendosi come occasione di confronto tra ricercatori, università, enti culturali italiani e internazionali che lavorano in stretto dialogo con il territorio.



"Fashion now!" verrà inaugurato oggi (giovedì 24 novembre), alle ore 18.30, dall'intervento di Antonio Marras ospite, con Fabriano Fabbri, presso il Cinema Fulgor, e proseguirà il 25 novembre nell'Aula 7 del Complesso Alberti (via Quintino Sella 13, Rimini). Gli interventi del 25 novembre saranno accessibili anche da remoto tramite la piattaforma Teams.