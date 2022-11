Lascia la borsa nel carrello, ladra le ruba il portafoglio ma viene bloccata

Cronaca

Rimini

12:42 - 24 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Furto sventato all'Ikea di via Tolemaide a Rimini, dove è stata arrestata una donna di nazionalità italiana. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri (mercoledì 23 novembre), intorno alle 11.50: la donna poi arrestata è stata vista mentre apriva una borsa posizionata nell'apposito vano del carrello di un'altra cliente, portandole via il portafoglio. Immediatamente scoperta, la borseggiatrice ha gettato la refurtiva nel carrello ed è fuggita, venendo bloccata dall'addetto alla sicurezza. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Squadra Volante: l'arresto è avvenuto per l'ipotesi di reato di tentato furto pluriaggravato con destrezza.