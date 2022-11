Verucchio, con l’asfaltatura finale si concludono i lavori in via Serra

Attualità

Verucchio

| 12:15 - 24 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Ultimo step per l’intervento di “consolidamento movimento gravitativo e messa in sicurezza di via Serra” finanziato dal Ministero con un contributo di 650.000 euro, opera che conclude un processo di riqualificazione e ripristino a 360 gradi dell’arteria interessata qualche anno fa da un movimento franoso che comportò l’evacuazione di diverse abitazioni.



La ditta Mattei ha realizzato in questi mesi una doppia palificazione, ha tombinato alcuni fossi con il montaggio di una canalina francese per il convogliamento delle acque (si è anche implementata la pubblica illuminazione) e ora si occuperà della riasfaltatura finale.



Per tale ragione, come previsto dall’ordinanza numero 95 di martedì 22 novembre, da oggi giovedì 24 a venerdì 2 dicembre sarà istituita la chiusura totale al traffico veicolare dalle 9 alle 18 nel tratto fra il civico 1073 (ristorante "Pinela") e l'intersezione con via Valle e nel tratto fra il civico 341 e l'intersezione con la Sp 32 via Provinciale San Marino. Fine settimana escluso ovviamente.

Nelle altre fasce orarie viene invece istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri.



“L’arteria di collegamento fra la frazione Cantelli e Villa Verucchio è molto utilizzata soprattutto dai frontalieri che si recano e tornano da San Marino e questo comporterà qualche disagio, di cui ci scusiamo anticipatamente con automobilisti e residenti: speriamo che il meteo sia clemente e consenta una chiusura del cantiere nei tempi stabiliti, cosi che dalla fine della prossima settimana la via sia definitivamente rimessa a nuovo” commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali.