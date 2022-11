Volley A2 femminile, Omag-Mt: contro il Marsala per risalire la classifica

Sport

San Giovanni in Marignano

11:24 - 24 Novembre 2022



Dopo i due giorni di riposo (domenica e lunedì) concessi da coach Barbolini, le atlete marignanesi da martedì sono tornate in palestra per le consuete doppie sedute giornaliere. Nella settima giornata della Regular Season l’Omag-Mt ha osservato il turno di riposo ed evitato, così, le fatiche infrasettimanali della gara e di un’eventuale trasferta. Dopo l’interminabile “battaglia” di Talmassons del 19 novembre, durata ben 2 ore e 35 minuti, vinta al tie break e che ha segnato la prima vittoria esterna dell’Omag-Mt, le atlete marignanesi sono cariche e determinate. Per l’incontro del 27 novembre, quando al Pala Marignano arriverà il sestetto della Seap-Sigel Marsala, le atlete marignanesi sono comunque consapevoli che dovranno presentarsi in campo consce delle proprie forze, con l’energia e la determinazione che le caratterizza, senza, però, sottovalutare la forza dell’avversario e l’importanza della gara.

Come al solito le “Zie” saranno sostenute e accompagnate per tutta la partita dal tifo dei “Nipoti”, che con il loro incitamento ed entusiasmo riescono ad accendere ogni volta i cuori delle atlete e rafforzare quella determinazione indispensabile per creare spettacolo e divertimento. L’Omag-Mt vanta solidi e profondi legami di stima e amicizia con il sestetto del presidente Alloro. Domenica, però, per le atlete di San Giovanni non sarà una partita facile perché il Team di Marsala, pur non avendo espresso tutte le proprie potenzialità nell’inizio della Regular Season, è reduce da due ottime gare casalinghe. Nell’incontro del 20 novembre le atlete di capitan Moneta hanno condotto una vera battaglia contro Montecchio cedendo alle venete solo al tie break, mentre nell’incontro infrasettimanale si sono imposte sul Sant’Elia mettendo, così, a segno la loro prima vittoria interna.



Il capitano in campo, Giorgia Caforio, libero dell’Omag-Mt, già entrato nel cuore dei tifosi, è ben consapevole che la gara contro la Seap-Sigel Marsala non va sottovalutata. “Sarà sicuramente una partita in cui dovremo prestare la massima attenzione, afferma il libero di San Giovanni in Marignano. Noi dovremo mantenere concentrazione e grande equilibrio per l’intero incontro. La squadra ha ampi margini di miglioramento e questa partita può rappresentare un importante stimolo in tale direzione. L’attuale classifica delle azzurre di Marsala non rispecchia il loro vero valore, per cui non dobbiamo sottovalutare l’avversario ma affrontarlo con tutta la nostra grinta. La vittoria in rimonta di sabato 19 novembre a Talmassons ci ha fornito ancora maggior consapevolezza delle nostre potenzialità. Quando giochiamo concentrate ed eludiamo le pericolose pause, riusciamo a esprimere un buon gioco che ci regala gioie e soddisfazioni”.



Sveva Parini, la centrale dell’Omag-Mt, in questa gara è l’ex di turno, avendo difeso per due stagioni consecutive la maglia del sestetto siciliano. “Sono veramente carica ed emozionata, esclama Sveva, perché giocare con la propria ex squadra, è sempre un piacere e rivedere persone che hanno fatto parte degli ultimi due anni della mia carriera pallavolistica, sarà un’emozione bellissima, non vedo l’ora di incontrarli. Allo stesso tempo sono consapevole che non sarà una gara semplice perché Marsala verrà da noi con tanta grinta per cercare di conquistare più punti possibili. Noi dobbiamo ripartire dalla reazione che abbiamo avuto a Talmassons, quando eravamo in svantaggio 2-0, per cercare di conquistare i tre punti. Presumo, quindi, che sarà una bellissima gara che farà divertire i nostri tifosi. Il campionato ha dimostrato che non bisogna sottovalutare nessun avversario e tantomeno Marsala che ha dimostrato più volte di essere una squadra ostica. Noi allo stesso tempo dobbiamo continuare con la nostra mentalità e imporre il gioco che sappiamo esprimere per conquistare l’intera posta in palio”.



PRECEDENTI E CURIOSITA’ I due sestetti si sono incontrati già per ben 8 volte. Il team marignanese si è imposto in 5 gare (4 successi a San Giovanni e 1 a Marsala), contro le tre vittorie casalinghe della Sigel. Il primo confronto è avvenuto nel 2017 in occasione della seconda giornata di andata della Regular Season, dove l’allora Battistelli si è imposta a San Giovanni con il punteggio di 3-0. L’ultima volta che i due team si sono incrociati è avvenuto nell’undicesima giornata di ritorno della Regular Season, girone A, nel 2021 e anche in quell’occasione ha prevalso l’Omag-Mt con il punteggio di 3-0, riscattando così la sconfitta subita a Marsala (3-2) nella partita di andata. L’ex di Turno è Sveva Parini, la forte centrale lombarda che in questo campionato gioca con l’Omag-Mt indossando la maglia n. 9, che ha difeso per due stagioni consecutive (2020/2021 e 2021/2022) i colori del sestetto di Marsala.