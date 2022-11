Digitalizzazione e consulenza avanzata alle imprese, incontro a Rimini

Attualità

| 10:29 - 24 Novembre 2022

Si parlerà di digitalizzazione e di consulenza avanzata alle imprese in tema di Controllo di Gestione e Business Intelligence nel nuovo convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. L’appuntamento è per domani, venerdì 25 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala Acqua del Centro Congressi Sgr.



Interverranno sul tema il Professor Alessandro Capodaglio, docente dell’Università di Bologna, il Direttore del reparto Progettazione – Assistenza – Formazione di Passepartout Simone Casadei Valentini e Francesca Giuccioli, Software Analyst area imprese Passepartout.



Tra gli argomenti trattati, il ruolo del controllo di gestione nelle PMI e l’impatto degli strumenti di Information technology a supporto dell’analisi delle informazioni, i nuovi servizi digitali e le e nuove opportunità di consulenza verso le aziende, i sistemi di rilevazione e le metodologie pratiche di analisi nel controllo di gestione e nella Business Intelligence.



La partecipazione al convegno, gratuita previa iscrizione obbligatoria sul portale www.fpcu.it, è valida ai fini dell’ottenimento dei crediti per la Formazione Professionale Continua..