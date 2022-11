Riccione, controlli dei Carabinieri nei quartieri: trovati cinque ragazzi con stupefacenti

Cronaca

Riccione

| 09:28 - 24 Novembre 2022

Unità cinofila dei Carabinieri.

Carabinieri di Riccione ed unità cinofila di Pesaro hanno passato al setaccio alcuni quartieri della periferia della Perla Verde come Fontanelle e San Lorenzo. Sono stati controllati molti giovani, spesso riuniti in comitive a volte chiassose. Mercoledì 23 novembre cinque ragazzi sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti e la droga rinvenuta è stata sequestrata.

I controlli sono scattati dopo diverse segnalazioni di cittadini e a seguito di un'attività investigativa svolta anche in borghese.



"Una collaborazione sinergica tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri" si legge nella nota dell'Arma "segno di un elevato senso civico e di un rapporto di fiducia di vero prestigio per l’Istituzione, che ha consentito così di mantenere alta e costante l’attenzione non solo sul mondo giovanile e delle problematiche ad esso connesse quanto sulla prevenzione alla commissione dei reati in genere nelle zone della prima periferia"