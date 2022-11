Violenta l'ex fidanzata che lo denuncia, arrestato

Cronaca

Convince l'ex fidanzata, con cui era da poco terminata la relazione, a vedersi per un ulteriore chiarimento, invece, una volta raggiunto il luogo dell'appuntamento, l'avrebbe violentata nonostante le resistenze della ragazza. E' stata la stessa giovane a denunciare l'accaduto ai carabinieri che ieri (23 novembre) all'alba hanno arrestato un 35enne residente in Valconca con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio sarebbe avvenuto sabato scorso 19 novembre. L'uomo attende ora di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per l'udienza di convalida dell'arresto.