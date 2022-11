Titano Futsal Cup, si riparte con l’andata dei quarti

Sport

Repubblica San Marino

| 18:44 - 23 Novembre 2022

Neanche il tempo di mettere in archivio l’ottava giornata di campionato sammarinese – conclusasi ieri sera con Tre Penne-Cosmos – che giovedì ritorna la Titano Futsal Cup con l’andata dei Quarti di finale.

Scende in campo la Folgore, che agli ottavi ha osservato il bye in qualità di detentrice del trofeo. La squadra di Max Spada in campionato viaggia ad un ritmo impressionante con sette vittorie su sette partite (in mezzo ci mettiamo anche il miglior attacco e capocannoniere con Massimiliano Bernardi) e che li vede in cima al raggruppamento a braccetto con il Fiorentino. La squadra di Falciano affronterà il Cailungo, che in campionato è fanalino di coda con zero punti ma in Coppa ha saputo dire la sua grazie alla grande rimonta effettuata agli ottavi che ha permesso ai rossoverdi di eliminare il Tre Penne ed avanzare appunto ai quarti.

Molto interessante è anche il match tra Virtus e Juvenes-Dogana. I neroverdi sono la terza forza del campionato e vengono da tre risultati utili consecutivi (nell’ultimo turno successo per 5-0 sul Faetano) mentre la squadra di Serravalle ha ceduto nel derby con la Folgore anche se resta nelle parti alte della classifica. Occhi puntati anche su Tre Fiori-Libertas. I gialloblu di Fiorentino potrebbero sfruttare il turno di riposo di campionato e dove hanno vinto tre delle ultime quattro gare giocate. E' reduce da un buon momento di forma anche la Libertas che nel recente turno di campionato ha confezionato la seconda vittoria battendo il Murata.

L’ultimo quarto di finale è la sfida tra Fiorentino e Pennarossa. La squadra di Michelotti ha centrato la settima vittoria di fila in campionato grazie al 2-1 sul Domagnano e vorrà cercare di mantenere il clean-sheet in coppa (nessuna rete subita nella doppia sfida con il San Giovanni agli ottavi). La squadra di Casadei viene dalla bella vittoria in campionato contro il San Giovanni e cercherà di dare filo da torcere ai rossoblu.

Il ritorno delle sfide dei quarti di Titano Futsal Cup si giocherà poi giovedì 8 dicembre.