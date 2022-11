Rimini premiata agli Urban Award grazie alle Cargo Bike

Attualità

Rimini

| 16:43 - 23 Novembre 2022

Il momento della premiazione.



È stata assegnato al Comune di Rimini la menzione speciale "Jobmetoo by Seltis Hub" agli Urban Award 2022, il premio per la mobilità sostenibile ideato da Viagginbici.com e promosso da Anci. La menzione, in particolare, ha a cuore l’inclusione sociale.



Rimini ha convinto la giuria della 6^ edizione di Urban Award con CityChangerCargoBike, progetto, che oltre a promuovere il trasporto in alcune zone della città attraverso le cargo bike, come la consegna dei libri nelle scuole, ne prevede l’utilizzo anche per le persone con disabilità. Sono infatti a disposizione della velostazione cargo bike per il trasporto disabili acquistate tramite il progetto europeo CityChangerCargoBike.



A consegnare il riconoscimento all’assessore alla mobilità del comune di Rimini Roberta Frisoni, durante la premiazione di Urban Award che si è tenuta oggi (mercoledì 23 novembre) in occasione della 39^ edizione dell’Assemblea generale Anci a Bergamo, sono state Ludovica Casellati, ideatrice del premio, e Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis.



La giuria di Urban Award è presieduta da Ludovica Casellati e si compone di opinion leader, associazioni, istituzioni, giornalisti del settore turistico e della bicicletta: Marino Bartoletti, direttore editoriale Bike Channel; Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Federica Cudini, Marketing Manager Italia Bosch eBike Systems; Antonella Galdi, vice segretario generale Anci; Maria Rita Grieco, caporedattore Tg2; Stefano Laporta presidente Ispra; Paolo Liguori, direttore editoriale Riformista TV e Tgcom24; Silvia Livoni, Osservatorio Bikeconomy; Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Ancma; Rosario Rasizza, AD Openjobmetis; Monica Sala, giornalista conduttrice Radio Monte Carlo, Pierangelo Soldavini, giornalista Il Sole 24 Ore.