80 giorni per la vita, gli appuntamenti a cura della Diocesi di San Marino-Montefeltro

Attualità

Novafeltria

| 15:51 - 23 Novembre 2022

Pieve di Secchiano.

La comunità diocesana di San Marino-Montefeltro celebra anche quest’anno gli “80 giorni per la vita”, proponendo una serie di appuntamenti nel periodo tra il mese di novembre e quello di febbraio. La comunità, in questo tempo illuminato dall’Avvento e dal Natale, invita a celebrare il dono della vita riconoscendone la bellezza non dimenticando però tutte quelle situazioni in cui la vita non è rispettata prevalendo la cultura dello scarto: “Questa cultura dello scarto tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano” (Papa Francesco).



Il primo appuntamento in calendario è la Veglia per la vita nascente che sarà venerdì 25 novembre alle ore 20.45 in contemporanea nelle chiese parrocchiali di Murata, Secchiano e Mercatino Conca. L’iniziativa raccoglie l’invito di diversi anni fa di Papa Benedetto XVI di celebrare solennemente una veglia di preghiera per la vita nascente nel periodo dell’Avvento, perché l’attesa di Dio che si fa bambino nel grembo di Maria rivela quanto la vita umana abbia una dignità altissima fin dal concepimento.

La veglia è aperta a tutti, con un particolare invito alle mamme e ai papà in attesa della nascita del loro bambino a cui sarà dedicata una particolare benedizione.

L’evento è promosso dagli Uffici diocesani di Pastorale Familiare e Pastorale Sociale e dalle principali associazioni ecclesiali diocesane