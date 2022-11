Neosposi rinunciano a regali di nozze e donano attrezzatura all'ospedale 

Attualità

Cesena

23 Novembre 2022

Una coppia di neosposi cesenati ha deciso di rinunciare ai regali di nozze per devolvere il valore corrispettivo, pari a 6.303 euro, a favore di una donazione all'Ausl Romagna, acquistando un'attrezzatura, una lampada per fototerapia di ultima generazione, per sostenere le attività di cura rivolte piccoli nati prematuri. La fototerapia rappresenta il trattamento principale a cui sottoporre i neonati con ittero, a bilirubina indiretta. Il sistema di fototerapia a Led di nuova generazione è concepito per conciliare le esigenze del genitore con quelle del personale sanitario. "Si tratta di una donazione per noi molto importante, - afferma Laura Malaigia, responsabile della terapia intensiva neonatale del Bufalini di Cesena - perché la lampada consente di evitare di sottoporre i neonati al disagio della nudità contribuendo al loro benessere e alla loro crescita, riducendo lo stress per il neonato, aiutando la termoregolazione, e promuovendo il legame tra madre e figlio. Con questo sistema, infatti, l'allattamento al seno può continuare durante la fototerapia". "Esprimo anche a nome dell'azienda sanitaria della Romagna - afferma Marcello Stella, direttore dell'UO pediatria e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bufalini - sincera gratitudine a questa coppia di sposi, che entra nel novero degli AMICI della Pediatria di Cesena".