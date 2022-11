Riccione, grosso ramo piomba sull'auto in movimento: paura per il conducente

Cronaca

Riccione

| 13:53 - 23 Novembre 2022

L'auto incidentata.



Le violente raffiche di vento che hanno colpito la Riviera non hanno mancato di causare danni anche al patrimonio arboreo e alla spiaggia di Riccione. Tutto il personale di Geat disponibile ha avviato gli interventi per la messa in sicurezza degli alberi resi pericolanti dalle raffiche già dalle 19 di martedì sera. Per alcune piante si è reso necessario l’abbattimento, mentre in altri casi è stato sufficiente rimuovere i grossi rami a rischio di caduta.



In via Tortona momenti di paura nel tardo pomeriggio per un automobilista: un grosso ramo è precipitato su un'auto in movimento. Il conducente fortunatamente è rimasto illeso. La pianta è stata abbattuta dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme agli agenti della polizia locale.



In spiaggia, l'imponente mareggiata ha provocato erosione della costa. "La grande duna posta a difesa degli stabilimenti balneari ha però sostanzialmente tenuto”, spiega l'amministrazione comunale della Perla Verde. Una volta che la marea sarà tornata alla normalità si valuterà se sarà necessario o meno rinforzare la duna.