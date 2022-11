Rimini, dopo il maltempo interventi in corso a Porta Galliana e a Marina Centro

Attualità

Rimini

| 13:54 - 23 Novembre 2022

L'invaso del Ponte di Tiberio (foto Daniela da Centro Meteo Emilia Romagna).



Oltre a un centinaio di interventi dei vigili del fuoco, sono alcune decine gli interventi registrati dalla sala radio dalla polizia locale Rimini e dal coordinamento provinciale di protezione civile, tra ieri sera e questa notte, a causa della forte perturbazione di pioggia e vento che ha colpito la riviera romagnola e anche tutto il territorio provinciale di Rimini con un picco di vento forte, registrato a una velocità di 19 metri al secondo, intorno alle ore 19 di ieri. Una situazione problematica che si è protratta anche nelle ore successive.



Diverse sono state le alberature divelte dal vento e cadute sulla strada che hanno causato problemi alla circolazione stradale e, in pochi casi, hanno danneggiato autovetture parcheggiate. Danni alle auto e ai manufatti sulla strada avvenuti senza feriti.



Altri interventi simili, che hanno interessato solo la sede stradale, sono stati segnalati in via Cenci, a San Martino in Venti, in via Euterpe, via Gambetti, via Covignano, Largo Boscovich, Via Casalecchio e Via Regina Elena.



Questa mattina (mercoledì 23 novembre) sono al lavoro le squadre della protezione civile che, con pompe idrauliche, stanno ripristinando lo stato normale dei luoghi a Porta Galliana e nell'area compresa tra i bagni 16 e 20 di Marina centro.



Per quanto riguarda l’emergenza idrometrica del fiume Marecchia è sempre rimasta sotto ‘soglia 1’ la registrazione della stazione Arpae posta sul ponte all’altezza della SS16.