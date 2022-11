Maltempo, albero sradicato dal forte vento: chiusa strada a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:45 - 23 Novembre 2022

Albero sradicato in viale Dante, Riccione.

Numerosi gli interventi di Geat sul territorio comunale di Riccione, dopo il forte maltempo di ieri (martedì 22 novembre). Un grosso ramo di pino è stato rimosso in piazzale Caduti delle Foibe, mentre in viale Dante il forte vento ha sradicato e inclinato un pino, in una proprietà privata. Il tratto di viale è stato chiuso al traffico. In viale Monti invece si è reso necessario l’abbattimento di un ippocastano, mentre in via Enna sono finiti a terra numerosi rami di pino. In viale Angeloni la stessa sorte è toccata ai branconi delle tamerici. In viale Sicilia, infine, il vento ha sradicato un olivo di Boemia.